Le directeur général de ConocoPhillips déclare que l'objectif de l'entreprise concernant le Venezuela reste de récupérer l'argent qui lui est dû

Le directeur général de ConocoPhillips

COP.N , Ryan Lance, a déclaré jeudi que la priorité de l'entreprise au Venezuela reste le recouvrement des sommes dues en vertu des jugements existants, tout en s'engageant avec prudence auprès de l'administration américaine et en suivant les développements politiques qui affectent le processus.