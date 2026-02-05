 Aller au contenu principal
Le directeur général de ConocoPhillips déclare que l'objectif de l'entreprise concernant le Venezuela reste de récupérer l'argent qui lui est dû
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 18:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de ConocoPhillips

COP.N , Ryan Lance, a déclaré jeudi que la priorité de l'entreprise au Venezuela reste le recouvrement des sommes dues en vertu des jugements existants, tout en s'engageant avec prudence auprès de l'administration américaine et en suivant les développements politiques qui affectent le processus.

Venezuela

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
104,140 USD NYSE -3,28%
Gaz naturel
3,47 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,87 USD Ice Europ -1,57%
Pétrole WTI
63,65 USD Ice Europ -1,18%
