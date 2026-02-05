Le directeur général de ConocoPhillips déclare que l'objectif de l'entreprise concernant le Venezuela reste de récupérer l'argent qui lui est dû

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le directeur général de ConocoPhillips
COP.N , Ryan Lance, a déclaré jeudi que la priorité de l'entreprise au Venezuela reste le recouvrement des sommes dues en vertu des jugements existants, tout en s'engageant avec prudence auprès de l'administration américaine et en suivant les développements politiques qui affectent le processus.
