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Le directeur général de Broadcom affirme que le principal obstacle à la croissance des technologies basées sur l'IA réside dans le financement, et non dans les puces mémoire
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 08:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hock Tan, directeur général de Broadcom AVGO.O , a déclaré lundi que les capitaux constitueraient le principal obstacle auquel l’entreprise serait confrontée à mesure que le développement de l’IA se poursuit.

* Lors d’une table ronde organisée lundi à Singapour, M. Tan a indiqué que l’entreprise parvenait à surmonter les pénuries de plaquettes et de mémoire, mais que les capitaux constitueraient le principal frein

* Il a ajouté que les laboratoires de pointe Anthropic et OpenAI ont démontré qu’ils pouvaient générer des revenus significatifs grâce aux derniers modèles déployés pour les assistants personnels basés sur l’IA

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