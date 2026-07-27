Le directeur général de BNPP AM pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande s’en va

David Grybas a annoncé son départ de BNP Paribas Asset Management dans un post sur le réseau social LinkedIn. Basé à Melbourne, l’ancien directeur général pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande est arrivé en 2005 en tant que co-responsable du développement commercial institutionnel chez BNPP AM, qui était auparavant dénommée BNP Paribas Investment Partners Australia jusqu’en 2017.

En 2012, David Grybas avait été promu directeur général et responsable de la distribution pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, en succédant à Robert Harrison. Depuis 2014, il était également président du comité de politique générale du régime de retraite de BNP Paribas.

BNPP AM a confirmé le départ de David Grybas. Le gestionnaire d’actifs français a annoncé que Mike Nikou, directeur général pour la région Asie-Pacifique, prendrait ses fonctions de manière intérimaire en attendant la nomination d’un successeur.

Bastien Boname