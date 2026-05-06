 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général de BMW est « fermement convaincu » que la Chine restera son premier marché en termes de ventes
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 10:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le recul des ventes de BMW en Chine s'inscrit dans le cadre d'une normalisation de ce marché, qui se tourne vers les constructeurs automobiles locaux, mais la région continuera à jouer un rôle de premier plan pour l'entreprise allemande à l'avenir, a déclaré mercredi le directeur général Oliver Zipse.

« Nous restons fermement convaincus que la Chine restera notre plus grand marché à l'avenir », a déclaré M. Zipse après la publication des résultats trimestriels de BMW.

Valeurs associées

BMW
81,540 EUR XETRA +5,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank