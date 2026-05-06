Le directeur général de BMW est « fermement convaincu » que la Chine restera son premier marché en termes de ventes

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Le recul des ventes de BMW en Chine s'inscrit dans le cadre d'une normalisation de ce marché, qui se tourne vers les constructeurs automobiles locaux, mais la région continuera à jouer un rôle de premier plan pour l'entreprise allemande à l'avenir, a déclaré mercredi le directeur général Oliver Zipse.

« Nous restons fermement convaincus que la Chine restera notre plus grand marché à l'avenir », a déclaré M. Zipse après la publication des résultats trimestriels de BMW.