Le directeur général de Bausch + Lomb, Brent Saunders, quitte ses fonctions ; le président du conseil d'administration, Thomas Appio, est nommé directeur général par intérim

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(Ajout d'un commentaire d'analyste au point 6)

Bausch + Lomb BLCO.TO a annoncé lundi que son directeur général, Brent Saunders, quitterait l'entreprise à la suite d'un accord à l'amiable avec le conseil d'administration, et que le président de la société spécialisée dans les soins oculaires, Thomas Appio, assumera cette fonction à titre intérimaire avec effet immédiat.

Les actions de Bausch + Lomb, cotées aux États-Unis, ont chuté de plus de 5% en début de séance.

Voici plus de détails:

* Bausch + Lomb n'a pas révélé la raison du départ de Brent Saunders.

* La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters à ce sujet.

* Brent Saunders dirigeait Bausch + Lomb depuis 2023,après avoir déjà occupé ce poste au sein de l'entreprise de 2010 à 2013. Il avait auparavant dirigé Allergan jusqu'à sa cession à AbbVie ABBV.N pour 63 milliards de dollars en 2020.

* Thomas Appio, directeur général de Bausch Health depuis 2022, dirigeait auparavant les activités internationales de Bausch + Lomb.

* Les analystes de Citi ont déclaré que le moment choisi pour le départ de Brent Saunders “semblait soudain”, mais que la longue expérience de Thomas Appio chez Bausch + Lomb le plaçait en bonne position pour diriger l’entreprise pendant la période de transition.

* Les analystes d’Evercore ISI ont déclaré que les investisseurs observeront si ce changement de direction aura une incidence sur la décision finale de Bausch Health concernant sa participation majoritaire dans Bausch + Lomb.

* Bausch + Lomb et Bausch Health prévoient de revoir à la hausse leurs prévisions pour 2026 concernant l’EBITDA ajusté, hors coûts de recherche et développement liés aux acquisitions, sur la base des résultats préliminaires du troisième trimestre.

* Les deux sociétés communiqueront des prévisions actualisées lors de la publication de leurs résultats du troisième trimestre, le 28 octobre.

* Les prévisions actuelles de Bausch + Lomb concernant l’EBITDA ajusté pour l’ensemble de l’exercice se situent entre 1,025 milliard et 1,075 milliard de dollars.

* Bausch Health a introduit Bausch + Lomb en bourse séparément en 2022, tout en conservant le contrôle de la société. Un processus de vente potentiel s’est soldé par un échec en 2025.