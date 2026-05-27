Le directeur général de Bank of America prévoit une croissance de 15 % des revenus liés aux opérations de marché au deuxième trimestre

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BAC.N prévoit une hausse de 15 % de ses revenus liés aux opérations de marché au deuxième trimestre par rapport à l'année dernière, alors que le marché avait été secoué par la volatilité liée à la hausse des droits de douane américains, a déclaré mercredi son directeur général, Brian Moynihan.

"Il faut rester prudent d'une année sur l'autre. Il ne faut pas oublier que le deuxième trimestre de l'année dernière a été marqué par la levée des restrictions, ce qui explique que certains de ces chiffres semblent élevés", a déclaré M. Moynihan lors d'une conférence financière.

Il a ajouté que la banque d'investissement se portait "plutôt bien" et que les revenus de la gestion de patrimoine devraient se situer entre 10 et 15 % par rapport à l'année précédente.