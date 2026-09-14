Le directeur général de Bank of America prévoit une baisse d'au moins 10 % des commissions de banque d'investissement au troisième trimestre

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(Ajout de citations du directeur général sur la banque d'investissement, les prévisions en matière de transactions et les opérations (paragraphes 3 à 10)

Bank of America BAC.N s'attend à ce que ses commissions de banque d'investissement baissent d'au moins 10 % au troisième trimestre, tandis que les revenus issus des ventes et du trading resteront stables, a déclaré lundi son directeur général, Brian Moynihan.

L'action de BofA a prolongé sa baisse après ces déclarations, reculant de plus de 5 % en fin d'après-midi. L'indice bancaire S&P 500 .SPXBK reculait de 2,7 %.

M. Moynihan a estimé que le chiffre d’affaires de la banque d’investissement se situerait entre 1,6et 1,8 milliard de dollars au troisième trimestre, contre 2 milliards de dollars à la même période l’année précédente.

“Ce que nous constatons, c’est que le marché de la banque d’investissement est globalement en baisse d’environ 10 %”, a-t-il déclaré lors de la conférence mondiale sur les services financiers organisée par Barclays.

“Nous avons réduit notre présence dans certains secteurs qui étaient auparavant plus actifs; notre recul sera donc probablement un peu plus important que cela.”

M. Moynihan a indiqué qu’il s’attendait à ce que le chiffre d’affaires des activités de vente et de transactions reste globalement stable au troisième trimestre, contre 5,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2025.

Il a indiqué que le carnet de commandes restait bien rempli, mais a averti qu’une hausse des taux d’intérêt risquerait de freiner une partie de la demande de financement.

“Pour l’instant, la situation nous semble solide, et le carnet de commandes reste bien rempli”, a déclaré M. Moynihan.

Les sociétés de courtage internationales s’attendent à ce que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt cette année , les chiffres de l’inflation supérieurs aux prévisions ayant renforcé les anticipations selon lesquelles les décideurs politiques poursuivront le resserrement de la politique monétaire.

M. Moynihan a indiqué que les consommateurs continuaient de dépenser et que la qualité du crédit était aussi bonne qu’“elle l’a été (depuis) longtemps”.

“Nous sommes très optimistes quant à la santé sous-jacente de l’économie américaine”, a-t-il déclaré.