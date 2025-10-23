Le directeur général d'Unilever affirme que la fermeture du gouvernement américain n'a pas entamé le moral des consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations du directeur général dans les paragraphes 5 à 7) par Yadarisa Shabong et Alexander Marrow

Unilever ULVR.L n'a pas vu d'impact significatif sur le sentiment des consommateurs jusqu'à présent en raison de la fermeture du gouvernement sur son marché clé aux États-Unis, a déclaré le directeur général de la société de biens de consommation jeudi.

La fermeture du gouvernement entre dans sa quatrième semaine en raison d'une impasse sur le financement, ce qui suscite des inquiétudes parmi les entreprises quant aux perturbations potentielles des dépenses de consommation, des voyages et des activités financières telles que les introductions en bourse. "Nous constatons une nette bifurcation sur le marché entre les ménages qui possèdent des actions et ceux qui n'en possèdent pas

... . Je pense que cela explique probablement la résilience de notre portefeuille premium aux États-Unis", a déclaré Fernando Fernandez aux analystes lors d'une conférence téléphonique post-résultats .

EXPLOITER LES TENDANCES DE LA CONSOMMATION

Les ventes sous-jacentes du groupe en Amérique du Nord ont augmenté de 5,5 % au troisième trimestre, marquant un cinquième trimestre consécutif de croissance en volume, car le propriétaire des produits de soins capillaires Dove et TRESemme a investi massivement dans des produits de beauté et de soins personnels haut de gamme à plus forte marge sur le marché local, attirant ainsi des consommateurs plus aisés. Fernando Fernandez a déclaré aux journalistes que le succès d'Unilever en Amérique du Nord était dû à une bonne exécution, à l'exploitation de tendances de consommation claires, telles que le bien-être, et à un portefeuille bien adapté aux consommateurs de la génération Z et du millénaire.

Il a déclaré qu'Unilever était convaincu que se concentrer sur les produits haut de gamme était la bonne stratégie et a noté que les trois clients à la croissance la plus rapide de l'entreprise - Amazon, Walmart et Dollar General - montraient qu'Unilever pouvait encore atteindre les consommateurs moins riches.

"Le fait que nous soyons en croissance chez Walmart et Dollar General montre également que notre portefeuille est bien adapté à des consommateurs à court d'argent et soucieux de leur valeur", a déclaré Fernando Fernandez. La fermeture a toutefois contraint Unilever, en début de semaine, à repousser le calendrier de la scission de son activité de crèmes glacées .