 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 004,98
+0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur général d'Orlen est optimiste quant à l'arbitrage de Venture Global après la victoire de BP dans une affaire similaire
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 11:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture de l'ensemble du texte, ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 2, de détails supplémentaires et du contexte aux paragraphes 3-6)

Le directeur général du groupe énergétique polonais Orlen PKN.WA , Ireneusz Fafara, s'est déclaré jeudi optimiste quant à la procédure d'arbitrage engagée par la société contre le fournisseur américain de gaz naturel liquéfié Venture Global VG.N .

"Après avoir rencontré nos avocats, nous sommes assez optimistes quant à nos chances", a déclaré M. Fafara lors d'une conférence de presse organisée après la publication des résultats trimestriels du groupe, ajoutant que son optimisme découlait de la récente victoire de BP BP.L dans une affaire d'arbitrage similaire.

Orlen est l'une des sociétés énergétiques européennes, dont Shell SHEL.L , qui ont déposé des plaintes contre Venture Global, l'accusant de ne pas avoir fourni les cargaisons contractuelles tout en vendant du GNL sur le marché au comptant, plus lucratif. Le litige porte sur l'approvisionnement de l'installation d'exportation Calcasieu Pass de Venture Global en Louisiane. BP a gagné en octobre, tandis que Shell a perdu en août.

Slawomir Jedrzejczyk, directeur financier d'Orlen, a déclaré lors de la conférence que les audiences étaient prévues pour la fin de l'année 2026 et qu'un verdict final ne devrait pas être rendu au cours de cette année.

Le groupe polonais a conclu deux contrats à long terme avec Venture Global. Il a commencé à recevoir du gaz en avril dans le cadre du premier contrat, tandis que le second devrait commencer au quatrième trimestre 2026, a ajouté M. Jedrzejczyk.

Valeurs associées

BP
458,550 GBX LSE +0,65%
Gaz naturel
4,55 USD NYMEX -0,31%
ORLEN
0,000 PLN LSE Intl -100,00%
ORLEN
27,7700 USD OTCBB 0,00%
Pétrole Brent
64,01 USD Ice Europ +0,55%
Pétrole WTI
59,71 USD Ice Europ +0,30%
SHELL
2 812,250 GBX LSE +0,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank