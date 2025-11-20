Le directeur général d'Orlen est optimiste quant à l'arbitrage de Venture Global après la victoire de BP dans une affaire similaire

Le directeur général du groupe énergétique polonais Orlen PKN.WA , Ireneusz Fafara, s'est déclaré jeudi optimiste quant à la procédure d'arbitrage engagée par la société contre le fournisseur américain de gaz naturel liquéfié Venture Global VG.N .

"Après avoir rencontré nos avocats, nous sommes assez optimistes quant à nos chances", a déclaré M. Fafara lors d'une conférence de presse organisée après la publication des résultats trimestriels du groupe, ajoutant que son optimisme découlait de la récente victoire de BP BP.L dans une affaire d'arbitrage similaire.

Orlen est l'une des sociétés énergétiques européennes, dont Shell SHEL.L , qui ont déposé des plaintes contre Venture Global, l'accusant de ne pas avoir fourni les cargaisons contractuelles tout en vendant du GNL sur le marché au comptant, plus lucratif. Le litige porte sur l'approvisionnement de l'installation d'exportation Calcasieu Pass de Venture Global en Louisiane. BP a gagné en octobre, tandis que Shell a perdu en août.

Slawomir Jedrzejczyk, directeur financier d'Orlen, a déclaré lors de la conférence que les audiences étaient prévues pour la fin de l'année 2026 et qu'un verdict final ne devrait pas être rendu au cours de cette année.

Le groupe polonais a conclu deux contrats à long terme avec Venture Global. Il a commencé à recevoir du gaz en avril dans le cadre du premier contrat, tandis que le second devrait commencer au quatrième trimestre 2026, a ajouté M. Jedrzejczyk.