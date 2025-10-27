Le directeur général d'Organon, Kevin Ali, doit démissionner après une enquête sur les pratiques de vente des grossistes

Organon OGN.N a déclaré lundi que le directeur général Kevin Ali démissionnerait de son poste et serait remplacé par Joseph Morrissey à titre intérimaire, après une enquête interne sur les pratiques de vente des grossistes pour son implant contraceptif Nexplanon.