Le directeur général d'OpenAI Altman demande le rejet des demandes de dommages-intérêts punitifs formulées par sa sœur dans le cadre d'un procès pour abus sexuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Sam Altman demande le rejet des demandes de dommages-intérêts punitifs dans le procès civil de sa sœur qui accuse le cofondateur et directeur général d'OpenAI d'abus sexuels répétés il y a plus de vingt ans, une accusation qu'il nie.

Dans une requête déposée mercredi soir devant le tribunal fédéral de St. Louis, Sam Altman a déclaré que la loi du Missouri sur les abus sexuels sur les enfants n'autorise pas les dommages-intérêts punitifs pour les réclamations d'Annie Altman, et la limite plutôt à des "dommages-intérêts pour blessures ou maladies" causées par des abus sexuels survenus pendant l'enfance.

Sam Altman a déclaré que les dommages-intérêts punitifs n'étaient pas non plus disponibles pour les actes qu'il aurait commis lorsqu'il était enfant. Il a renouvelé sa demande de rejet de l'action en justice d'Annie Altman.

Les avocats d'Annie Altman n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

Annie Altman a accusé son frère de l'avoir agressée sexuellement et violée entre 1997 et 2006 dans la maison familiale de la banlieue de Clayton, dans le Missouri, alors qu'elle avait trois ans et lui douze ans. Elle a déclaré que les "derniers actes d'abus sexuel et de viol" ont eu lieu lorsque Sam Altman était adulte. Il a aujourd'hui 40 ans.

La famille Altman a déclaré qu'Annie Altman avait des problèmes de santé mentale et qu'elle recevait un soutien financier. Sam Altman a déclaré qu'elle a commencé à l'accuser sur les médias sociaux d'abus sexuels après qu'ils ont rejeté sa demande d'extorsion pour un "soutien financier de plus en plus important".

Elle a entamé son action en justice en janvier 2025.

Sam Altman intente une action reconventionnelle contre sa sœur pour diffamation à cause de ses publications, y compris une vidéo qui dit qu'"un presque milliardaire de la technologie" a abusé d'elle.

Il réclame un dollar, affirmant qu'il "ne veut pas nuire financièrement à sa sœur", mais qu'il veut un verdict attestant que ses déclarations ne sont pas vraies.

Sam Altman est devenu un visage du boom de l'intelligence artificielle après que le chatbot ChatGPT a été lancé en 2022.

Il doit également faire face à un procès prévu le 27 avril dans le cadre de l'action en justice du milliardaire Elon Musk, d'une valeur de plus de 134 milliards de dollars, qui accuse OpenAI de s'être éloignée de sa mission de développement de l'IA au profit de l'humanité, et de l'avoir escroqué pour qu'il fasse des dons. Microsoft MSFT.O , partenaire d'OpenAI, est également défendeur.