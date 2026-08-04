Le directeur général d'IFIS prévoit de recevoir des offres fermes pour la cession de son activité de créances douteuses d'ici la fin de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les modifications apportées aux règles de provisionnement calendaire aux paragraphes 2 et 3)

La banque italienne Banca IFIS IF.MI prévoit de recevoir d’ici la fin de l’année des offres fermes pour son activité de créances douteuses (NPL) , qu’elle a mise en vente en raison des règles de la Banque centrale européenne en matière de provisionnement, a déclaré son directeur général, Frederik Geertman.

Ces règles, connues sous le nom de « provisionnement calendaire », obligent les banques à provisionner progressivement et intégralement leurs prêts dépréciés.

Introduit en 2018, le provisionnement calendaire s’appliquait initialement aux prêts non performants (NPL) nouveaux et existants des grands prêteurs de la zone euro. La BCE a décidé en décembre d’étendre cette mesure aux prêts non performants hérités des petites banques, dans le cadre d’une période de mise en œuvre progressive de trois ans.

IFIS détenait un portefeuille de prêts non performants d’une valeur brute de 16,2 milliards d’euros (18,7 milliards de dollars) à la fin du mois de juin, soit 1,5 milliard d’euros net de provisions, selon les diapositives de la présentation.

M. Geertman a déclaré que des « acteurs de très haut niveau », tant internationaux que nationaux, avaient manifesté leur intérêt pour cet actif et signé des accords de confidentialité.

IFIS, qui a racheté il y a un an illimity, son concurrent spécialisé dans les créances douteuses, s’attend à recevoir des offres non contraignantes d’ici fin septembre, suivies d’offres fermes d’ici la fin de l’année, afin de conclure le processus au cours du premier semestre 2027, a déclaré le directeur général.

Interrogé sur un article de la presse italienne selon lequel les fonds Apollo, Cerberus et Fortress s’intéressaient à l’activité de créances douteuses, le directeur général a confirmé que parmi les candidats figuraient de grandes sociétés de capital-investissement, sans toutefois citer de noms précis.

D’ici fin septembre, l’IFIS devrait également recevoir les conclusions préliminaires d’un audit en cours mené par la Banque d’Italie, a-t-il ajouté.

En annonçant la cession de son activité de créances douteuses , l’IFIS avait déclaré en juin qu’elle constituait de manière proactive des provisions en raison de l’audit de la Banque d’Italie ainsi que des projections actualisées de recouvrement sur les créances douteuses qu’elle avait acquises par l’intermédiaire d’illimity.

(1 dollar = 0,8678 euro)