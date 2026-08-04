 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général d'IFIS prévoit de recevoir des offres fermes pour la cession de son activité de créances douteuses d'ici la fin de l'année
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 17:25
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les modifications apportées aux règles de provisionnement calendaire aux paragraphes 2 et 3)

La banque italienne Banca IFIS IF.MI prévoit de recevoir d’ici la fin de l’année des offres fermes pour son activité de créances douteuses (NPL) , qu’elle a mise en vente en raison des règles de la Banque centrale européenne en matière de provisionnement, a déclaré son directeur général, Frederik Geertman.

Ces règles, connues sous le nom de « provisionnement calendaire », obligent les banques à provisionner progressivement et intégralement leurs prêts dépréciés.

Introduit en 2018, le provisionnement calendaire s’appliquait initialement aux prêts non performants (NPL) nouveaux et existants des grands prêteurs de la zone euro. La BCE a décidé en décembre d’étendre cette mesure aux prêts non performants hérités des petites banques, dans le cadre d’une période de mise en œuvre progressive de trois ans.

IFIS détenait un portefeuille de prêts non performants d’une valeur brute de 16,2 milliards d’euros (18,7 milliards de dollars) à la fin du mois de juin, soit 1,5 milliard d’euros net de provisions, selon les diapositives de la présentation.

M. Geertman a déclaré que des « acteurs de très haut niveau », tant internationaux que nationaux, avaient manifesté leur intérêt pour cet actif et signé des accords de confidentialité.

IFIS, qui a racheté il y a un an illimity, son concurrent spécialisé dans les créances douteuses, s’attend à recevoir des offres non contraignantes d’ici fin septembre, suivies d’offres fermes d’ici la fin de l’année, afin de conclure le processus au cours du premier semestre 2027, a déclaré le directeur général.

Interrogé sur un article de la presse italienne selon lequel les fonds Apollo, Cerberus et Fortress s’intéressaient à l’activité de créances douteuses, le directeur général a confirmé que parmi les candidats figuraient de grandes sociétés de capital-investissement, sans toutefois citer de noms précis.

D’ici fin septembre, l’IFIS devrait également recevoir les conclusions préliminaires d’un audit en cours mené par la Banque d’Italie, a-t-il ajouté.

En annonçant la cession de son activité de créances douteuses , l’IFIS avait déclaré en juin qu’elle constituait de manière proactive des provisions en raison de l’audit de la Banque d’Italie ainsi que des projections actualisées de recouvrement sur les créances douteuses qu’elle avait acquises par l’intermédiaire d’illimity.

(1 dollar = 0,8678 euro)

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
130,900 USD NYSE +1,07%
BANCA IFIS
15,000 EUR MIL +0,54%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un pompier lutte contre un incendie dans la région de Megara, à l'ouest d'Athènes, le 3 août 2026 ( AFP / Aris Oikonomou )
    Incendie en Grèce: la situation "s'améliore" à l'ouest d'Athènes
    information fournie par AFP 04.08.2026 18:24 

    La situation de l'incendie dévastateur dans l'ouest d'Athènes s'"est nettement améliorée", selon les pompiers toujours mobilisés mardi, pour la cinquième journée consécutive, afin de maîtriser ce feu qui a affecté des milliers d'hectares de pinèdes, maquis et terres ... Lire la suite

  • Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets, dans la City de Londres
    L'Europe finit dans le vert, Wall Street bondit sur fond d'espoirs de paix au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 04.08.2026 18:23 

    par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé mardi dans le vert et Wall Street évolue en ‌très forte hausse à mi-séance, le Qatar faisant état de progrès en vue de pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis, tandis que les cours pétroliers chutent drastiquement. ... Lire la suite

  • Des pompiers interviennent pour éteindre un feu de forêt près d'Oostrum, dans le sud-est des Pays-Bas, le 3 août 2026 ( ANP / ROB ENGELAAR )
    Le sud-est des Pays-Bas touché par un feu de forêt
    information fournie par AFP 04.08.2026 18:22 

    Des centaines de pompiers néerlandais peinaient encore mardi après-midi à maîtriser un feu de forêt dans une réserve naturelle du sud-est des Pays-Bas, mais les flammes ne se sont pas étendues au-delà des 100 hectares touchés, ont indiqué les autorités. "Pour l'instant, ... Lire la suite

  • Le volcan Fuego est entré en éruption le 3 août 2026 au sud-ouest de Guatemala City ( AFP / Johan ORDONEZ )
    Le Guatemala en alerte en raison de l'éruption du volcan de Fuego
    information fournie par AFP 04.08.2026 18:05 

    Les autorités du Guatemala ont déclenché l'évacuation de centaines de personnes à la suite de l'éruption du Fuego, un volcan situé près de la capitale. Le Fuego, considéré comme le volcan le plus actif d'Amérique centrale, est entré en phase éruptive lundi matin ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 666,63 +0,61%
HAFFNER ENERGY
0,443 +0,45%
BIOPHYTIS
0,0408 +2,00%
Pétrole Brent
79,69 -4,79%
SOITEC
120,1 +9,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank