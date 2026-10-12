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Le directeur général d'Harmony Biosciences, Jeffrey Dayno, prend sa retraite ; le directeur des opérations prendra la relève ; l'action chute
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 13:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** L'action Harmony Biosciences HRMY.O recule de près de 4 % à 38,79 dollars

** La société annonce que son directeur des opérations, Peter Anastasiou, deviendra président-directeur général le 1er janvier 2027

** Anastasiou succède à Jeffrey Dayno, directeur général depuis 2023, qui prendra sa retraite et quittera le conseil d'administration le 31 décembre

** Anastasiou a auparavant dirigé Capsida Biotherapeutics en tant que directeur général pendant près de quatre ans

** La société réaffirme ses prévisions de chiffre d’affaires net pour WAKIX pour l’exercice 2026, comprises entre 1,0 et 1,04 milliard de dollars; elle indique que les données de l’étude MAD sur le BP-205 sont toujours en bonne voie pour le quatrième trimestre

** Sur 11 courtiers, 7 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, 3 « conserver » et 1 « vendre »; objectif de cours médian: 50 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, le titre a progressé de 7,64 % depuis le début de l’année

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HARMONY BIOSCIEN
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