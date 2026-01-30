Le directeur général d'Exxon annonce que les premières livraisons de GNL à Golden Pass devraient avoir lieu en mars

Darren Woods, directeur général d'Exxon Mobil XOM.N , a déclaré vendredi que la première cargaison de gaz naturel liquéfié (LNG) en provenance du terminal d'exportation de Golden Pass au Texas est attendue en mars, marquant ainsi une étape clé pour le projet américain.