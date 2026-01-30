Le directeur général d'Exxon annonce que les premières livraisons de GNL à Golden Pass devraient avoir lieu en mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Darren Woods, directeur général d'Exxon Mobil XOM.N , a déclaré vendredi que la première cargaison de gaz naturel liquéfié (LNG) en provenance du terminal d'exportation de Golden Pass au Texas est attendue en mars, marquant ainsi une étape clé pour le projet américain.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer