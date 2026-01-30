 Aller au contenu principal
Le directeur général d'Exxon annonce que les premières livraisons de GNL à Golden Pass devraient avoir lieu en mars
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Darren Woods, directeur général d'Exxon Mobil XOM.N , a déclaré vendredi que la première cargaison de gaz naturel liquéfié (LNG) en provenance du terminal d'exportation de Golden Pass au Texas est attendue en mars, marquant ainsi une étape clé pour le projet américain.

