Le directeur général d'Exxon annonce que la première production de GNL à Golden Pass est attendue en mars

Le projet Golden Pass a connu des retards et des dépassements de coûts

Le projet est mené en partenariat avec QatarEnergy

Le navire de GNL Imsaikah est arrivé pour refroidir l'usine en décembre

Darren Woods, directeur général d'Exxon Mobil XOM.N , a déclaré vendredi que la production de gaz naturel liquéfié au terminal d'exportation Golden Pass au Texas devrait commencer en mars, marquant ainsi une étape clé pour le projet.

Fruit d'une coentreprise avec QatarEnergy, le projet deviendra la dernière usine de GNL à commencer sa production aux États-Unis. Le projet de 10 milliards de dollars a été assailli par des retards et des dépassements de coûts après le début de la construction en 2019. L'entreprise a dû changer de maître d'œuvre après avoir déposé le bilan du projet, invoquant des dépassements de coûts.

"Cette entreprise a très bien réussi à se remettre de la faillite", a déclaré M. Woods lors de la conférence téléphonique d'Exxon sur les résultats du quatrième trimestre avec les analystes. "Je m'attends à ce que le GNL soit produit pour la première fois au tout début du mois de mars." Une cargaison de refroidissement est arrivée à Golden Pass en décembre, ce qui constitue une étape importante vers la première production de GNL.