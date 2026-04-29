Le directeur général d'EssilorLuxottica est confiant que l'offensive dans le domaine des technologies médicales peut relancer le cours de l'action

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* Les droits de douane, la faiblesse du dollar et les conflits armés sont parmi les raisons de la chute du cours de l'action

* Les investisseurs n'ont pas pleinement compris l'offensive dans le domaine des technologies médicales, selon le directeur général

* Le directeur général minimise les inquiétudes concernant la concurrence croissante dans le domaine des lunettes connectées

(Ajout des commentaires du directeur général) par Elisa Anzolin

Le directeur général d'EssilorLuxottica ESLX.PA s'est dit confiant que l'offensive dans le domaine des technologies médicales finirait par entraîner une reprise de la valeur boursière du plus grand groupe mondial de lunetterie, après avoir contribué à la forte baisse observée ces derniers mois.

S'exprimant mardi lors de l'assemblée générale annuelle du groupe, le directeur général d'EssilorLuxottica, Francesco Milleri, a énuméré d'autres facteurs à l'origine de la chute de plus de 40 % du cours de l'action par rapport aux sommets historiques atteints en novembre: les droits de douane américains , la faiblesse du dollar , la propagation des conflits militaires et la concurrence sur le marché des lunettes connectées.

Le directeur financier, Stefano Grassi, a chiffré à 300 millions d'euros (351 millions de dollars) l'impact des droits de douane américains l'année dernière.

M. Milleri a déclaré que les investisseurs n'avaient pas pleinement compris l'expansion d'EssilorLuxottica dans le secteur des technologies médicales, qu'il a qualifiée de transformation nécessaire.

“Nous étions trop grands pour rester... (confinés à) ce petit marché”, a-t-il déclaré, faisant référence à l'activitétraditionnelle du groupe dans les montures et les verres de lunettes .

“Nous mettons vraiment tout en œuvre pour retrouver la position (en termes de prix) que nous méritons... mais, en même temps, cela prendra un certain temps pour y parvenir”, a déclaré M. Milleri.

LE SECTEUR AUDIO CONSIDÉRÉ COMME UN SECTEUR DE CROISSANCE

La capitalisation boursière d'EssilorLuxottica a chuté à 86 milliards d'euros, contre 150 milliards en novembre, date à laquelle elle avait atteint un niveau record grâce aux paris des investisseurs sur les lunettes connectées qu'EssilorLuxottica développe en partenariat avec Meta Platforms.

Depuis lors, cependant, la concurrence croissante dans ce segment a tempéré l'enthousiasme des investisseurs.

M. Milleri a déclaré que les lunettes équipées d'IA restaient un pilier essentiel de la stratégie du groupe et a minimisé les inquiétudes liées à l'intensification de la concurrence.

“Quelques grands acteurs ont fait des annonces de produits qui ont fait le buzz, mais nous n’avons pas encore vu de véritables produits concurrents sur le marché”, a-t-il déclaré.

Il a également souligné que le segment audio constituait un domaine de croissance majeur pour EssilorLuxottica, avec de nouveaux produits allant au-delà des lunettes Nuance Audio, des lunettes intégrant une aide auditive pour les personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée.

S'adressant aux journalistes en marge de la réunion, M. Milleri a déclaré qu'EssilorLuxottica avait même envisagé un éventuel investissement dans le fabricant italien d'appareils auditifs Amplifon < AMPF.MI>, mais n'avait pas donné suite.

(1 $ = 0,8551 euro)