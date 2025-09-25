Le directeur général d'AWS d'Amazon reproche à son personnel la lenteur dans le lancement des produits

par Greg Bensinger

La direction d'Amazon Web Services AMZN.O a réprimandé jeudi son personnel pour ce qu'elle a qualifié de lenteur dans le lancement des produits du fournisseur d'informatique dématérialisée lors de son premier événement client Reinvent en décembre, selon la transcription d'une réunion examinée par Reuters. L'unité d'Amazon annonce généralement ses nouveaux produits et services les plus ambitieux lors de la conférence annuelle à Las Vegas. L'année dernière, par exemple, AWS a présenté son chatbot Nova , l'opposant à OpenAI et à d'autres rivaux en matière d'intelligence artificielle.

"De plus en plus, nous constatons que lorsque nous lançons de nouveaux produits innovants à Reinvent, il est utile de les lancer réellement, plutôt que de les annoncer à l'avance", a déclaré Matt Garman lors d'une réunion interne de l'ensemble de la direction.

"Les clients veulent pouvoir utiliser nos produits lorsque nous en parlons, et nous constatons que lorsque nous tardons à lancer des produits, nous perdons une partie de cette effervescence." Les produits auxquels M. Garman faisait référence n'étaient pas clairs et Amazon n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Amazon a la réputation d'être à la traîne par rapport à ses rivaux dans le développement de produits d'intelligence artificielle. Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats, un analyste de Morgan Stanley a interrogé le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, sur ce qu'il a dit être un récit à Wall Street selon lequel "AWS est à la traîne dans le domaine de l'IA générique et s'inquiète de la perte de parts au profit de ses pairs."

Andy Jassy a défendu l'entreprise dans une réponse inhabituelle de huit minutes, affirmant que l'IA n'en était qu'à ses débuts et qu'il y aurait de nombreux gagnants.

Néanmoins, M. Garman a insisté auprès de son personnel jeudi. "La première chose à faire, et la plus importante, est de s'assurer que nous respectons la feuille de route que nous avons établie", a-t-il déclaré.

M. Garman a également insisté auprès de son équipe pour que les clients d'AWS assistent en personne à Reinvent, déclarant que la conférence du 1er au 5 décembre n'était "pas intéressante si les clients n'étaient pas présents." L'objectif est de dépasser les 60 000 participants, a déclaré M. Garman, ce qui correspondrait à peu près au total de l'année dernière.

Lors de la réunion, M. Garman a fait la démonstration d'un nouveau produit destiné à être testé en interne, appelé Quick, un type d'IA dit "agentique", ce qui signifie qu'il exécute des tâches avec un minimum de sollicitations supplémentaires, voire aucune.

Il peut analyser une variété de documents et de pages web afin d'améliorer la productivité, a-t-il expliqué. "Vous pouvez en fait créer des flux de travail personnalisés pour les choses que vous faites régulièrement et que vous pouvez automatiser."

Quick sera bientôt mis à la disposition de tous les employés d'AWS pour qu'ils puissent le tester.