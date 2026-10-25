Le directeur général d'Audi défend son plan d'investissement aux États-Unis face aux critiques liées à Trump et aux coupes budgétaires allemandes

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Dimanche, le directeur général d’Audi, Gerbot Doellner, a défendu l’annonce d’un investissement prévu de 4 milliards de dollars américains aux côtés du président Donald Trump, affirmant que cette décision était le fruit de plusieurs mois de préparation et qu’elle renforcerait la présence mondiale de la marque Volkswagen.

“Cette décision a été précédée de plusieurs mois de planification minutieuse et de négociations intenses”, a déclaré M. Doellner aux journalistes dimanche. “Si le président américain vous invite, vous acceptez l’ invitation. C’est ce qu’exige le respect de la fonction et du pays dans lequel nous investissons.”

Le projet visant à implanter la première usine de production du constructeur automobile haut de gamme aux États-Unis – qui doit encore être approuvé par le conseil de surveillance de Volkswagen, notamment par les représentants syndicaux, dont l’avis est déterminant – n’était “pas une décision prise au détriment de l’Allemagne”, a ajouté M. Doellner, affirmant qu’il permettrait de préserver les emplois en Allemagne en renforçant l’activité mondiale d’Audi.