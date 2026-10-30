Le directeur général d'AstraZeneca se montre optimiste quant à son portefeuille de produits alors que le cours de l'action remonte

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* L'objectif est de réaliser 1,5 milliard de dollars d'économies annuelles sur trois ans

* Le plan prévoit jusqu’à 2 milliards de dollars de charges de restructuration ponctuelles

* Le chiffre d'affaires et le bénéfice du troisième trimestre dépassent les prévisions des analystes

* Le cours de l'action progresse de près de 6 %, effaçant ainsi les pertes enregistrées depuis le début de l'année

(Ajout d'informations issues de la conférence de presse aux paragraphes 4 et 5. Mise à jour des cours de l'action)

par Pushkala Aripaka et Patrick Wingrove

AstraZeneca AZN.L a dévoilé vendredi son plan visant à réaliser environ 1,5 milliard de dollars d’économies par an afin d’investir dans son portefeuille de médicaments, provoquant la plus forte hausse journalière du cours de l’action depuis un an, alors que le directeur général Pascal Soriot a décidé de recentrer la stratégie sur la croissance après plusieurs mois mouvementés.

Ce ton plus optimiste marque un renouveau pour le laboratoire pharmaceutique britannique, qui connaît un succès durable sur les marchés, mais dont le cours avait été pesé en début d’année par quelques revers dans les essais cliniques et des rumeurs d’une acquisition de son concurrent américain de plus petite taille, Bristol Myers Squibb.

“Avec plusieurs produits potentiellement phares en phase avancée de développement et des technologies transformatrices qui se déploient rapidement, nous sommes en bonne voie pour réaliser notre ambition pour 2030 et soutenir notre croissance tout au long de la prochaine décennie”, a déclaré M. Soriot dans un communiqué.

AstraZeneca n’a donné que peu de détails sur la manière dont ces économies seront réalisées. Lors d’une conférence de presse téléphonique, les dirigeants ont indiqué que certains départements seraient confrontés à des réductions d’effectifs ou à des restructurations, tandis que d’autres se réorienteraient et recruteraient pour répondre à des besoins émergents. M. Soriot a précisé que le recentrage de l’activité, passant de médicaments dont le brevet arrive à expiration, tels que Farxiga et Brilinta, vers l’oncologie et les maladies rares, pourrait rendre certains postes de R&D superflus.

Bien que les dirigeants n’aient pas communiqué d’objectifs précis en matière d’emploi et de répartition géographique, ils ont indiqué que l’entreprise connaîtrait une croissance nette de l’emploi dans différents domaines.

À 14 h 33 GMT, l’action AstraZeneca affichait une hausse d’environ 6 %, après avoir progressé de 7,3 % plus tôt dans la journée. Elle est en passe de rattraper les pertes enregistrées en début d’année.

L’entreprise a également dépassé les prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le troisième trimestre, et a maintenu ses perspectives pour 2026.

“Ces résultats devraient rassurer les investisseurs après une période mouvementée pour ce qui a toujours été, historiquement, une entreprise très solide”, a déclaré Sheena Berry, analyste chez Quilter Cheviot.

AstraZeneca renforce ses investissements dans l’ensemble de ses activités, tandis que M. Soriot s’efforce de convaincre les investisseurs que la société reste en bonne voie pour atteindre son objectif de 80 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel d’ici 2030, malgré les récents revers essuyés lors d’essais cliniques. Cet objectif repose en partie sur plus de 25 médicaments à succès.

PLAN DE RESTRUCTURATION

La société a indiqué que les économies réalisées grâce à ce programme triennal seraient principalement réinvesties dans son portefeuille de plus de 180 projets, mais qu’elle s’attendait à supporter jusqu’à 2 milliards de dollars de charges de restructuration ponctuelles.

Les laboratoires pharmaceutiques font l’objet d’une surveillance accrue de la part des investisseurs quant à la solidité de leur portefeuille de projets, alors que les brevets de médicaments phares bien établis arrivent à expiration et que la croissance future dépend de plus en plus de la réussite des essais cliniques de phase avancée.

Son concurrent britannique GSK GSK.L mène également un programme de réduction des coûts .

Les interrogations concernant le portefeuille de produits d’AstraZeneca se sont intensifiées à la suite des revers subis par le camizestrant et le Wainua . Toutefois, les investisseurs sont globalement restés convaincus que l’étendue du portefeuille de produits en phase avancée de la société lui permet d’être bien placée pour absorber ces déceptions.

RÉSULTATS SUPÉRIEURS AUX PRÉVISIONS AU TROISIÈME TRIMESTRE

Le bénéfice par action du trimestre s’est établi à 2,79 dollars, tandis que le chiffre d’affaires a progressé de 7 % à taux de change constants pour atteindre 16,21 milliards de dollars, dépassant respectivement les prévisions des analystes de 2,59 dollars par action et de 15,94 milliards de dollars.

La croissance a été tirée par les médicaments contre le cancer et les maladies rares. Le chiffre d’affaires de l’oncologie a progressé de 17 % pour atteindre 7,77 milliards de dollars, soutenu par une hausse de 35 % des ventes d’Enhertu, à 969 millions de dollars, et une augmentation de 26 % des ventes d’Imfinzi, à environ 2 milliards de dollars.

Ces progrès ont contribué à compenser la pression exercée par les produits plus anciens confrontés à la concurrence des génériques. Les ventes du médicament antidiabétique Farxiga ont chuté de 25 %, à 1,61 milliard de dollars.

AstraZeneca a déclaré des charges d’exploitation de 27,56 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, en hausse de 7 % par rapport à l’année précédente. Le groupe a indiqué que les coûts augmenteraient à nouveau au quatrième trimestre, conformément aux tendances saisonnières.

Les prévisions pour 2026 restant inchangées, les analystes ont indiqué que l’attention des investisseurs se tournait de plus en plus vers 2027, année où AstraZeneca attend une série de résultats d’essais cliniques de phase avancée qui, selon le laboratoire, pourraient générer plus de 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel maximal.

(1 dollar = 0,7481 livre)