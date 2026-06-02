Le directeur général d'Arm Holdings estime que les États-Unis auraient du mal à interdire les exportations de puces pour processeurs d'IA vers la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* ByteDance et Oracle comptent parmi les clients des puces pour centres de données AGI: directeur général d'Arm

* La demande en processeurs pour centres de données s'est renforcée ces derniers mois: directeur général d'Arm

* En pourparlers avec TSMC et Socionext pour garantir l'approvisionnement en plaquettes de puces

(Ajout des commentaires du directeur général d'Arm aux paragraphes 10 à 13) par Max A. Cherney

Rene Haas, directeur général d'Arm Holdings O9Ty.F , a déclaré mardi qu'il serait difficile de bloquer l'exportation vers la Chine de processeurs utiles pour l'intelligence artificielle, en raison de leur utilisation généralisée et de la difficulté à identifier ceux destinés à cet usage. Les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour priver les entreprises chinoises des semi-conducteurs de pointe et des équipements de supercalcul nécessaires au développement de capacités d’IA critiques, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Ils ont également pris des mesures pour mettre un terme aux expéditions de puces d’IA de Nvidia NVDA.O vers des entreprises chinoises situées hors de Chine, a rapporté Reuters .

Interdire les processeurs d'intelligence artificielle serait pratiquement impossible en raison de la difficulté à établir des seuils de performance et des limites de bande passante mémoire spécifiques, comme c'est le cas pour les processeurs graphiques fabriqués par Nvidia, a déclaré M. Haas à Reuters lors d'une interview en marge du salon annuel Computex à Taipei.

“Ils devraient tout limiter”, a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis pourraient tenter de le faire, mais qu'il s'agissait d'un domaine plus difficile à contrôler que les puces d'IA.

Alors que les processeurs graphiques (GPU) fabriqués par des entreprises telles que Nvidia ont dominé le boom de l’IA, la demande en processeurs (CPU) a fortement augmenté ces derniers mois grâce à la transition rapide de l’industrie vers l'“inférence”, où des modèles d’IA sont déployés pour effectuer des tâches autonomes. La société britannique Arm a annoncé mardi deux nouveaux clients – l’entreprise technologique chinoise ByteDance et la société américaine de centres de données Oracle ORCL.N – pour son processeur AGI , dévoilé en mars, M. Haas indiquant que la demande était plus forte qu’il y a huit semaines.

Le mois dernier, Arm a doublé ses prévisions de demande pour ce nouveau processeur, les portant à 2 milliards de dollars pour ses exercices 2027 et 2028, tout en estimant qu’il générera 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel d’ici environ cinq ans.

Intel INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont également connu une forte hausse de la demande en raison des applications d'IA impliquant des agents, c'est-à-dire des logiciels autonomes capables d'interagir avec Internet et d'autres logiciels sans intervention de l'utilisateur.

Cette demande accrue entraîne des goulots d'étranglement dans la production de puces de pointe. Interrogé sur la manière dont Arm comptait s'assurer un approvisionnement suffisant en plaquettes auprès du fabricant de puces sous contrat TSMC

2330.TW , M. Haas a déclaré avoir rencontré le directeur général de la société taïwanaise lundi.

Arm collabore également avec Socionext 6526.T , une entreprise japonaise qui aide d'autres sociétés à concevoir des puces sur mesure.

“Socionext est en mesure de se procurer des plaquettes et de prendre en charge le conditionnement”, a-t-il déclaré.

Arm collabore également avec ses clients, tels qu'Oracle et Microsoft MSFT.O , afin de s'assurer de disposer d'une quantité suffisante de puces mémoire standard nécessaires à la fabrication de son processeur AGI.