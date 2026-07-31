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Le directeur général d'Ares estime que l'entreprise devrait sans doute renforcer sa présence dans le capital-investissement
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 17:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction apportée au paragraphe 3: « cette semaine ») par Isla Binnie et Arasu Kannagi Basil

Michael Arougheti, directeur général d’Ares ARES.N , a déclaré vendredi que le groupe devrait probablement renforcer sa présence dans le capital-investissement, après la publication d’un article indiquant que le groupe, leader du crédit privé, avait mené des négociations en vue d’acquérir une société de plus petite taille.

Arougheti avait déclaré au Financial Times en décembre qu’Ares pourrait envisager d’acquérir un grand groupe de capital-investissement, en partie parce que le secteur des rachats d’entreprises serait l’un des bénéficiaires d’une initiative visant à intégrer davantage d’actifs privés dans les régimes de retraite traditionnels.

Le FT a rapportécette semaine qu’Ares, qui gère 671 milliards de dollars, avait mené des négociations en vue d’acquérir Leonard Green & Partners, qui gère 85 milliards de dollars. Ares avait alors refusé de commenter cette information.

Interrogé sur l’article du FT lors d’une conférence téléphonique avec les analystes, Arougheti a déclaré que toute opération devrait présenter des avantages culturels et stratégiques, et permettre à l’entreprise de progresser dans des domaines tels que le chiffre d’affaires.

“La question que nous nous sommes posée … est la suivante: alors qu’Ares poursuit sa croissance actuelle, devrions-nous renforcer notre présence dans le capital-investissement? Et je pense que la réponse est probablement oui, si nous remplissons ces trois conditions”, a ajouté Arougheti.

“Il y a de nombreux arguments en faveur de cette option, mais… le prix doit être juste”, a déclaré Arougheti. “Je pense que la logique sectorielle serait tout à fait pertinente dans la bonne… situation”, a-t-il précisé.

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