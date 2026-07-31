Le directeur général d'Ares estime qu'une expansion dans le capital-investissement pourrait “s'avérer très judicieuse” si le prix est intéressant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Michael Arougheti, directeur général d’Ares ARES.N , a déclaré vendredi qu’il pourrait être judicieux pour ce leader du crédit privé de développer ses activités dans le domaine du capital-investissement, après la publication d’un article indiquant que la société avait mené des négociations en vue d’acquérir une entreprise de plus petite taille.

M. Arougheti a précisé que toute opération devrait s’inscrire dans une logique de complémentarité culturelle et stratégique, tout en apportant de nouvelles compétences et un potentiel de chiffre d’affaires.

Il y aurait “de nombreux critères à remplir” et “le prix devrait être juste”, a déclaré M. Arougheti aux analystes lors d’une conférence téléphonique. “Mais je pense que la logique sectorielle serait tout à fait pertinente dans le cadre d’une situation… appropriée.”