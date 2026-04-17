Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, est arrivé à la Maison Blanche pour des entretiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute Anthropic qui n'a pas de commentaire immédiat, contexte au paragraphe 3) par Jessica Koscielniak et Bo Erickson

Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, est arrivé à la Maison Blanche pour des entretiens vendredi, alors que la startup d'intelligence artificielle est en conflit avec le Pentagone, selon un témoin de Reuters.

La visite de M. Amodei intervient alors que l'administration du président américain Donald Trump reconnaît les capacités avancées du nouveau modèle d'IA d'Anthropic, Mythos, pour ses capacités sophistiquées de violation des défenses de cybersécurité.

Anthropic n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. M. Amodei doit rencontrer la secrétaire générale de la Maison Blanche, Susie Wiles, a rapporté Axios plus tôt.

Annoncé le 7 avril, Mythos est déployé dans le cadre du "Projet Glasswing" d'Anthropic, une initiative contrôlée dans le cadre de laquelle des organisations sélectionnées sont autorisées à utiliser le modèle de prévisualisation Claude Mythos, qui n'a pas encore été publié, à des fins de cybersécurité défensive. Un fonctionnaire de la Maison Blanche a déclaré plus tôt vendredi que l'administration Trump continue de discuter avec le gouvernement et l'industrie, notamment en travaillant avec les laboratoires d'IA pour s'assurer que leurs modèles aident à sécuriser les vulnérabilités des logiciels.

Toute nouvelle technologie susceptible d'être utilisée par le gouvernement nécessiterait une période d'évaluation de la sécurité, a ajouté le fonctionnaire.

Anthropic discutait de Mythos avec l'administration Trump, a déclaré lundi Jack Clark, cofondateur , même après que le Pentagone a rompu les liens commerciaux à la suite d'un différend contractuel.