Le directeur général d'Airbus met en garde contre de nouveaux risques après les dommages commerciaux "importants"

Le directeur général d'Airbus déclare que les tensions commerciales ont causé des dommages importants

Le directeur général déclare au personnel qu'Airbus a obtenu de "bons résultats" malgré les tensions commerciales

La défense repart sur de bonnes bases, Helicopters est solide, selon le directeur général

Airbus commercial a fait des progrès en matière de réduction des coûts, déclare le directeur général dans un mémo

par Tim Hepher

Le patron d'Airbus AIR.PA a prévenu son personnel que le constructeur d'avions devait être prêt à s'adapter à de nouveaux risques géopolitiques inquiétants, après avoir subi l'an dernier des dommages logistiques et financiers "significatifs" dus au protectionnisme américain et aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

"Le début de l'année 2026 est marqué par un nombre sans précédent de crises et par des développements géopolitiques inquiétants. Nous devons agir dans un esprit de solidarité et d'autonomie", a déclaré le directeur général Guillaume Faury dans une lettre interne consultée par Reuters.

"Le paysage industriel dans lequel nous opérons est semé d'embûches, exacerbées par la confrontation entre les États-Unis et la Chine."

Airbus a refusé de commenter les communications internes.

M. Faury n'a pas identifié les développements géopolitiques dans le mémo, qui a été diffusé la semaine dernière dans un contexte de désunion entre Washington et ses alliés au sujet du Groenland et du rôle de l'Otan. Airbus est l'un des principaux fournisseurs européens de matériel de défense.

Il a déclaré que les multiples pressions commerciales avaient déjà "causé des dommages collatéraux significatifs, tant sur le plan logistique que financier".

En avril dernier, le président américain Donald Trump a annoncé des droits de douane considérables , ce qui a entraîné des restrictions chinoises sur les exportations de terres rares. Washington a ensuite gelé temporairement les exportations de moteurs et d'autres composants clés vers la Chine, qui les utilise pour son avion C919. Des pièces américaines sont également nécessaires pour les jets Airbus assemblés en Chine.

L'industrie aérospatiale a bénéficié d'un sursis partiel face aux droits de douane américains.

Malgré les bouleversements commerciaux, M. Faury a félicité les 160 000 employés du groupe pour ce qu'il a qualifié de "bons résultats" dans l'ensemble en 2025, sans donner plus de détails. Airbus publie ses résultats le 19 février.

Airbus Defence and Space "est maintenant sur une base beaucoup plus solide grâce à sa restructuration profonde", a-t-il déclaré. Airbus Helicopters est "remarquablement cohérent dans la force de sa performance".

LEÇONS DE RAPPEL

M. Faury a déclaré qu'il était "impératif" qu'Airbus tire les leçons de son plus grand rappel jamais effectué en novembre, qui concernait une mise à jour logicielle.

Quelques jours plus tard, Airbus a été contraint de réduire ses objectifs de livraison en raison de panneaux de fuselage défectueux, mais a maintenu ses objectifs financiers - en partie, selon M. Faury, en raison des progrès réalisés dans le cadre d'un plan de réduction des coûts commerciaux.

"Nous devons être plus rigoureux dans la gestion de nos systèmes et de nos produits en général", a déclaré M. Faury.

Le directeur général a déclaré que les chaînes d'approvisionnement post-COVID s'étaient améliorées, mais qu'elles restaient une source de perturbations.

"Nos difficultés les plus sérieuses concernent les moteurs Pratt & Whitney RTX.N et CFM GE.N SAF.PA ", a-t-il déclaré.

Christian Scherer, directeur général commercial récemment retraité, a déclaré au début du mois que les moteurs de la famille A320 continuaient à arriver en retard et a pointé du doigt Pratt & Whitney, qui s'est refusé à tout commentaire.

M. Faury a indiqué qu'il se concentrait sur les résultats pour le reste de la décennie, en se constituant un trésor alors qu'Airbus et Boeing BA.N se préparent à leur prochaine bataille pour le développement d'avions.

Les années 2030 seront dominées par le développement d'un successeur de l'A320 qui entrera en service dans la "dernière partie de la décennie", a-t-il déclaré. On s'attend généralement à ce que Boeing suive une voie similaire, bien qu'il ait déclaré que sa priorité à court terme était de réduire sa dette.

"Il est essentiel de parvenir à une croissance rentable dans la seconde moitié des années 2020: nous devons aborder cette période cruciale (2030s) dans une forme véritablement "olympique"", a déclaré M. Faury à ses employés. "L'avenir d'Airbus dépendra de notre capacité à mettre en œuvre cette stratégie"