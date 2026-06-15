Le directeur général d'Airbus fustige les coûts liés à la réglementation européenne à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle chaîne de production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute une nouvelle citation du directeur général, des détails sur l'usine et du contexte dans les paragraphes 3 à 6) par Tim Hepher

Le directeur général du constructeur aéronautique européen Airbus AIR.PA a exhorté la France et l'Union européenne à s'attaquer aux coûts réglementaires élevés et autres charges pesant sur les entreprises, et a déclaré que la question de la compétitivité devrait être abordée lors de l'élection présidentielle française de l'année prochaine.

S'adressant à des responsables politiques français, dont le ministre des Transports, lors de l'inauguration d'une nouvelle chaîne de montage à Toulouse, dans le sud de la France, le directeur général Guillaume Faury a notamment mis en avant les coûts de main-d'œuvre et d'énergie, qualifiant le coût des barrières réglementaires européennes d'"absolument horrible".

M. Faury s’exprimait lors de l’inauguration d’une nouvelle chaîne de montage pour l’avion A321neo, best-seller de la marque, alors qu’Airbus cherche à accélérer la production, actuellement saturée, de ses modèles à fuselage étroit très demandés. Cette chaîne est la deuxième du genre à être ajoutée dans une immense usine de Toulouse autrefois dédiée au plus gros avion de ligne au monde, le superjumbo A380.

Le grand rival américain Boeing BA.N étend également la production de son 737 MAX dans l'ancienne usine du 747, alors que les avionneurs réaménagent leurs usines historiques de gros-porteurs pour faire place aux avions plus petits qui dominent le marché actuel des jets.

La production d'avions de moyen-courrier comme l'A321neo est "au cœur de la stratégie d'Airbus", a déclaré M. Faury aux employés du secteur aéronautique et aux responsables politiques dans l'ancienne usine de l'A380, près de Toulouse, en France. Alors que le 747 a surpassé son rival européen en termes de ventes et de longévité, la famille d'avions moyen-courriers A320 d'Airbus a dépassé l'année dernière le 737 de Boeing, récemment en difficulté, pour devenir la série d'avions de ligne la plus vendue.