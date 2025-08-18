 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le directeur général d'Air Canada exprime sa déception face à la grève illégale du syndicat
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 21:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d'Air Canada, Mike Rousseau, a déclaré lundi que la compagnie aérienne était "stupéfaite" de la décision du syndicat des agents de bord de défier le Conseil canadien des relations industrielles, qui a déclaré la grève du syndicat illégale.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (CUPE) a déclaré que la grève se poursuivrait jusqu'à ce que le transporteur négocie les salaires et le travail non rémunéré.

"Nous sommes toujours surpris par le fait que le SCFP ne respecte pas ouvertement la loi", a déclaré Mike Rousseau lors d'une interview accordée à Reuters. "C'est très décevant de notre point de vue."

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

