Le directeur général d'Air Canada exprime sa déception face à la grève illégale du syndicat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d'Air Canada, Mike Rousseau, a déclaré lundi que la compagnie aérienne était "stupéfaite" de la décision du syndicat des agents de bord de défier le Conseil canadien des relations industrielles, qui a déclaré la grève du syndicat illégale.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (CUPE) a déclaré que la grève se poursuivrait jusqu'à ce que le transporteur négocie les salaires et le travail non rémunéré.

"Nous sommes toujours surpris par le fait que le SCFP ne respecte pas ouvertement la loi", a déclaré Mike Rousseau lors d'une interview accordée à Reuters. "C'est très décevant de notre point de vue."