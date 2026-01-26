 Aller au contenu principal
Le directeur général d'AerCap met en garde contre une réaction excessive aux troubles géopolitiques
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de citations) par Tim Hepher

Le directeur de la plus grande société de leasing d'avions au monde, AerCap AER.N , a mis en garde lundi contre une réaction excessive aux récentes incertitudes géopolitiques et économiques et a déclaré que l'industrie du financement de l'aviation travaillait sur des cycles à long terme sûrs.

S'adressant à Reuters lors du plus grand rassemblement annuel de l'industrie, le directeur général Aengus Kelly a déclaré que la flambée des prix de l'or reflétait les mouvements des devises autant que les risques plus larges et qu'il ne voyait "absolument aucun signe" d'un appétit plus faible pour les actifs basés sur le dollar.

"Il faut rester fidèle à True North. Il s'agit d'une activité à très long terme, avec des actifs à cycle long de 25 ans, des baux de 12 ans. On ne peut tout simplement pas réagir à ce qui se passe au jourle jour dans les médias ou dans l'échiquier politique."

"Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risques, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une activité à très long terme."

L'événement Airline Economics rassemble plus de 5 000 délégués, soulignant l'émergence du secteur en tant que classe d'actifs alternative et baromètre des risques économiques et des flux commerciaux à travers le monde.

Ce rassemblement met une fois de plus à l'épreuve l'humeur des investisseurs après que le sommet de Davos de la semaine dernière a mis en lumière toute une série de tensions politiques et économiques qui ont pesé sur le dollar, faisant passer le prix de l'or au-dessus de 5 000 dollars l'once pour la première fois lundi.

"Certains diront du prix de l'or qu'il s'agit d'une devise majeure qui se déprécie depuis de nombreuses années... mais je sais que l'or est aussi souvent considéré comme une couverture contre le risque", a déclaré M. Kelly.

Il a toutefois ajouté que d'autres indicateurs de risque, tels que les rendements du Trésor américain, étaient encore "raisonnablement bas".

À la question de savoir si les investisseurs semblaient moins désireux d'investir dans des actifs libellés en dollars tels que l'aéronautique - un appétit qui a soutenu le secteur ces dernières années - M. Kelly a répondu: "Nous n'en voyons absolument aucun signe. Il n'y apas d'alternative."

Valeurs associées

AERCAP HOLD
144,900 USD NYSE +0,65%
AIRBUS
203,5500 EUR Euronext Paris -1,57%
BOEING CO
252,110 USD NYSE +0,29%
Or
5 092,21 USD Six - Forex 1 +2,19%
