Le directeur général d'AerCap déclare qu'il est peu probable que la société commande de nouveaux avions aux avionneurs à court terme

Le directeur général de la plus grande société de leasing d'avions au monde, AerCap AER.N , a déclaré qu'il semblait peu probable qu'elle commande de nouveaux jets aux principaux avionneurs à court terme, notant qu'elle avait ajouté 103 avions à son carnet de commandes par d'autres voies l'année dernière.

"Il faut que les conditions soient intéressantes pour nos clients et je pense qu'il est difficile de voir comment un accord bilatéral direct pourrait ajouter de la valeur à l'heure actuelle, compte tenu de la durée de livraison de ces appareils", a déclaré Aengus Kelly lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, après que la société a annoncé des bénéfices annuels records et augmenté ses dividendes vendredi dernier.