Allemagne: RWE signe avec les Émirats un protocole d'accord pour la fourniture de gaz naturel liquéfié
information fournie par Boursorama avec AFP 06/02/2026 à 17:17

( AFP / INA FASSBENDER )

( AFP / INA FASSBENDER )

L'énergéticien allemand RWE a signé vendredi un protocole d'accord avec la principale compagnie pétrolière des Émirats pour la livraison de gaz naturel liquéfié (GNL), lors du déplacement du chancelier Merz dans le Golfe pour nouer de nouveaux partenariats énergétiques.

L'accord conclu avec la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) "porte sur des livraisons de GNL à l'Allemagne et à d'autres marchés européens pouvant aller jusqu'à un million de tonnes par an pendant une durée allant jusqu'à dix ans", selon un communiqué de RWE.

D'après le groupe, cela correspond à 1,4 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, soit 1,7% de la consommation allemande de gaz en 2025.

"En mettant en place de nouveaux accords d'approvisionnement en GNL, nous renforçons la sécurité d'approvisionnement en Allemagne et dans toute l'Europe", s'est réjoui le patron de RWE Markus Krebber, cité dans le communiqué.

Ce partenariat annoncé s'inscrit dans un contexte de diversification des coopérations en matière énergétique de la première économique européenne.

Jusqu'à présent, l'Allemagne se fournit en GNL principalement auprès des États-Unis, mais elle voudrait réduire sa dépendance pour ne pas répéter l'erreur faite avec le gaz naturel russe, abandonné après l'invasion de l'Ukraine en 2022.

Ces annonces interviennent au moment où les réserves de gaz sont basses en Allemagne en plein hiver, à 29% selon l'organisation Gas Infrastructure Europe, contre 38% en moyenne dans l'Union européenne.

Un autre protocole d'accord a également été signé vendredi à Abu Dhabi entre RWE et l'entreprise émiratie Masdar spécialisée dans les énergies renouvelables.

D'ici 2030, Masdar prévoit d'investir jusqu'à 1 GW dans des projets de stockage d'énergie par batteries en Allemagne, avec de nouveaux projets possibles d'ici 2035, afin de répondre à une demande d'électricité en hausse, notamment pour alimenter les centres de données.

