Défense : la France et le Bahreïn signent un accord de coopération
information fournie par Boursorama avec Media Services 06/02/2026 à 17:09

Emmanuel Macron et le roi du Bahreïn, Hamad ben Issa al-Khalifa, à Paris ce vendredi 6 février. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Cet accord ouvrira aussi "des nouvelles opportunités de coopération industrielle de défense", selon l'Elysée.

Une nouvelle prometteuse pour le secteur. Ce vendredi 6 février, la France a signé un accord de coopération de défense avec Bahreïn, à l'occasion d'une visite à Paris du roi de ce pays du Golfe, Hamad ben Issa al-Khalifa, reçu par Emmanuel Macron, a annoncé l'Elysée. "L'accord institue une coopération en matière d'équipements de défense, de formation, d'entraînement et d'échange d'informations stratégiques", a précisé la présidence française, estimant qu'il ouvrira aussi "des nouvelles opportunités de coopération industrielle de défense". Lors d'un déjeuner de travail à l'Elysée, les deux dirigeants ont par ailleurs évoqué "les investissements croisés" entre Paris et Manama.

Selon l'entourage d'Emmanuel Macron, le fonds souverain du Bahreïn Mumtalakat sera présent à Choose France, le grand rendez-vous annuel organisé par le chef de l'Etat à Versailles au printemps pour attirer les investissements étrangers. Cela "pourrait donner lieu à des annonces d'investissement en France à cette occasion sur nos secteurs d'intérêt commun", a-t-on dit de même source sans plus de précisions.

