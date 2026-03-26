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Le directeur général d'ADNOC qualifie de "terrorisme économique" toute restriction imposée par l'Iran au passage d'Ormuz
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 04:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sultan Al Jaber,directeur général de la compagnie pétrolière nationale d'Abou Dhabi ADNOC, a qualifié de "terrorisme économique" toute restriction du passage par le détroit d'Ormuz imposée par l'Iran.

"Lorsque l'Iran prend le détroit d'Ormuz en otage, chaque pays paie la rançon, à la pompe à essence, à l'épicerie, à la pharmacie", a déclaré Al Jaber lors d'un discours prononcé mercredi aux États-Unis.

"Aucun pays ne peut être autorisé à déstabiliser l'économie mondiale de cette manière. Pas maintenant. Jamais."

Lors d'une rencontre avec le vice-président américain JD Vance plus tôt dans la journée, Al Jaber a déclaré que le libre passage par le détroit d'Ormuz était la seule solution durable pour stabiliser les marchés mondiaux.

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