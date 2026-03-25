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Le directeur général d'ADNOC déclare au vice-président américain que le libre passage par le détroit d'Ormuz est la seule solution pour stabiliser les marchés
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 18:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général du groupe ADNOC, la compagnie pétrolière d'État d'Abou Dhabi, Sultan Al Jaber, a déclaré mercredi au vice-président américain JD Vance que le libre passage par le détroit d'Ormuz était la seule solution durable pour stabiliser les marchés mondiaux.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a pratiquement interrompu les expéditions d'environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié du monde à travers le détroit, ce qui a entraîné une perturbation de l'approvisionnement en pétrole.

Guerre en Iran

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