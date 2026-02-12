Le directeur financier déclare que les efforts de productivité de BAT pourraient entraîner des suppressions d'emplois

British American Tobacco

BATS.L prévoit une initiative de productivité qui pourrait entraîner des suppressions d'emplois, a déclaré le directeur financier par intérim Javed Iqbal aux journalistes après que la société a publié ses résultats annuels jeudi, ajoutant qu'il était trop tôt pour confirmer l'ampleur des suppressions.