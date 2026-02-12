 Aller au contenu principal
Le directeur financier déclare que les efforts de productivité de BAT pourraient entraîner des suppressions d'emplois
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 08:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

British American Tobacco

BATS.L prévoit une initiative de productivité qui pourrait entraîner des suppressions d'emplois, a déclaré le directeur financier par intérim Javed Iqbal aux journalistes après que la société a publié ses résultats annuels jeudi, ajoutant qu'il était trop tôt pour confirmer l'ampleur des suppressions.

Valeurs associées

BRIT AMER TOBACC
4 354,000 GBX LSE -1,63%
