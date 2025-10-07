Le directeur financier de Wizz Air prévoit la fin des perturbations des moteurs d'ici à la fin de 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Wizz Air WIZZ.L vise à mettre fin aux immobilisations de ses avions Airbus AIR.PA liées aux moteurs d'ici à la fin de 2027, mais n'a pas encore constaté d'amélioration dans les goulets d'étranglement de Pratt & Whitney RTX.N , accusés de bloquer des dizaines de jets, a déclaré mardi un haut dirigeant.

Le nombre d'avions cloués au sol en raison des longs délais d'attente pour les inspections est tombé à 38, après avoir culminé à près de 60, a déclaré le directeur financier Ian Malin. À la mi-année , Wizz a déclaré que 41 avions étaient cloués au sol en raison d'inspections liées aux moteurs GTF.

"Globalement, le plan actuel est de libérer l'ensemble de la flotte d'ici la fin de l'année civile 2027. C'est l'objectif que nous visons", a-t-il déclaré lors de la conférence de l'International Society of Transport Aircraft Trading (ISTAT) à Prague.

"Ce sera un défi, surtout lorsque nous sommes assis ici avec 38 avions (au sol)", a-t-il ajouté.

Le directeur général de Wizz Air, Jozsef Varadi, a déclaré à Bloomberg en septembre qu'il avait l'intention de redresser la situation de Wizz Air d'ici à la mi-2027.

Wizz, dont le siège est en Hongrie, a eu du mal ces dernières années à rivaliser financièrement avec d'autres transporteurs européens, car elle est confrontée à des problèmes de moteur. Les immobilisations au sol ont limité l'augmentation de sa capacité et elle a lancé deux avertissements sur ses bénéfices.

"Pratt montre une certaine disponibilité des moteurs, mais le délai d'exécution global ne s'améliore pas... Pratt a dit que ce délai allait diminuer. Je ne l'ai pas encore vu", a déclaré M. Malin.

"C'est extrêmement frustrant, car cela fait maintenant deux ans et demi que nous sommes confrontés à ce problème", a-t-il ajouté.

La société mère de Pratt & Whitney, RTX RTX.N , n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le directeur général du groupe aérospatial américain, Chris Calio, a déclaré en septembre que les cas d'avions immobilisés au sol à cause de moteurs Pratt s'étaient stabilisés et qu'ils devraient diminuer, mais qu'il restait "clairement du travail à faire". La société s'attend à ce que les services de maintenance, de réparation et de révision augmentent de 30 % d'une année sur l'autre.