La plateforme Temu et La Poste renforcent leur partenariat pour la distribution des colis

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

La plateforme de vente en ligne Temu et La Poste ont annoncé mercredi la signature d'un accord cadre renforçant leur partenariat au niveau de la distribution des colis, à l'heure où l'offensive en France de Shein, autre mastodonte asiatique de l'e-commerce, fait polémique.

Colissimo et Temu ont signé un protocole d'accord "pour renforcer leur collaboration logistique et soutenir les vendeurs" français en facilitant leurs envois, selon un communiqué publié mercredi par la plateforme de bazar appartenant au géant chinois PDD Holdings.

Cet accord, sans "notion de durée", fixe "les principes de partenariat entre les deux entreprises", précise La Poste à l'AFP.

Il "acte la possibilité pour Temu d'avoir recours, comme tout autre client, à une palette de services de La Poste, de livraison de colis, d'entreposage ou de préparation de commandes", ajoute l'entreprise publique française, détenue à 66% par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et à 34% par l'Etat.

De cet accord non chiffré pourront découler d'autres contrats dotés de conditions de rémunération précises, selon la même source.

Colissimo et Temu prévoient notamment de lancer "un service de livraison domestique" conçu "pour offrir aux vendeurs français sur sa plateforme une solution d'expédition de bout en bout", d'après le communiqué.

Le partenariat doit également faciliter "l'expansion internationale des vendeurs français" et profiter en particulier aux "petites et moyennes entreprises (PME)".

Cette annonce survient dans un contexte abrasif en France concernant les plateformes asiatique d'e-commerce, qui représentent 22% des colis acheminés par La Poste mais sont accusées d'inonder le marché de produits à prix cassés et non conformes, de concurrence déloyale, de pollution environnementale et de travail indigne.

La marque de mode ultra-éphémère Shein a notamment suscité un tollé en annonçant un partenariat avec la Société des grands magasins (SGM), qui exploite le BHV, pour l'ouverture de magasins physiques et pérennes en France.

Le projet de budget 2026 de l'Etat prévoit en outre une taxe sur les petits colis livrés par des entreprises établies hors de l'Union européenne, notamment de Chine.