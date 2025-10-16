 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La plateforme Temu et La Poste renforcent leur partenariat pour la distribution des colis
information fournie par Boursorama avec AFP 16/10/2025 à 08:15

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

La plateforme de vente en ligne Temu et La Poste ont annoncé mercredi la signature d'un accord cadre renforçant leur partenariat au niveau de la distribution des colis, à l'heure où l'offensive en France de Shein, autre mastodonte asiatique de l'e-commerce, fait polémique.

Colissimo et Temu ont signé un protocole d'accord "pour renforcer leur collaboration logistique et soutenir les vendeurs" français en facilitant leurs envois, selon un communiqué publié mercredi par la plateforme de bazar appartenant au géant chinois PDD Holdings.

Cet accord, sans "notion de durée", fixe "les principes de partenariat entre les deux entreprises", précise La Poste à l'AFP.

Il "acte la possibilité pour Temu d'avoir recours, comme tout autre client, à une palette de services de La Poste, de livraison de colis, d'entreposage ou de préparation de commandes", ajoute l'entreprise publique française, détenue à 66% par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et à 34% par l'Etat.

De cet accord non chiffré pourront découler d'autres contrats dotés de conditions de rémunération précises, selon la même source.

Colissimo et Temu prévoient notamment de lancer "un service de livraison domestique" conçu "pour offrir aux vendeurs français sur sa plateforme une solution d'expédition de bout en bout", d'après le communiqué.

Le partenariat doit également faciliter "l'expansion internationale des vendeurs français" et profiter en particulier aux "petites et moyennes entreprises (PME)".

Cette annonce survient dans un contexte abrasif en France concernant les plateformes asiatique d'e-commerce, qui représentent 22% des colis acheminés par La Poste mais sont accusées d'inonder le marché de produits à prix cassés et non conformes, de concurrence déloyale, de pollution environnementale et de travail indigne.

La marque de mode ultra-éphémère Shein a notamment suscité un tollé en annonçant un partenariat avec la Société des grands magasins (SGM), qui exploite le BHV, pour l'ouverture de magasins physiques et pérennes en France.

Le projet de budget 2026 de l'Etat prévoit en outre une taxe sur les petits colis livrés par des entreprises établies hors de l'Union européenne, notamment de Chine.

3 commentaires

  • 16 octobre 10:21

    TEMU c'est pas bien, mais quand ça peut rapporter c'est finalement pas si mal !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Arsenio Dominguez, le secrétaire général de l'OMI, le 8 octobre 2025, à Londres ( AFP / Adrian Dennis )
    Accord pour des bateaux moins polluants: vote décisif sous pression américaine
    information fournie par AFP 17.10.2025 08:03 

    Les pays membres de l'Organisation maritime internationale (OMI) se prononcent vendredi à Londres sur l'adoption d'un plan ambitieux visant à réduire la pollution des navires marchands, mais les Etats-Unis oeuvrent pour faire basculer le vote. L'adoption de ce ... Lire la suite

  • Hermès 3 (Crédit: Modern Affliction / Unsplash)
    Hermès ouvre son premier magasin à Nashville aux États-Unis
    information fournie par Zonebourse 17.10.2025 07:59 

    Hermès renforce sa présence aux États-Unis avec l'ouverture de son premier magasin à Nashville, le quarante-troisième du pays. Cette nouvelle adresse est située dans le quartier de Wedgewood-Houston. Réparti sur deux niveaux d'une ancienne fabrique de bonneterie, ... Lire la suite

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec les inquiétudes sur les banques régionales US
    information fournie par Reuters 17.10.2025 07:50 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge vendredi à l'ouverture, au terme d'une première semaine de résultats d'entreprises chargée, alors que les investisseurs s'inquiètent de possibles tensions sur le crédit aux Etats-Unis ... Lire la suite

  • KLEPIERRE : Peu de risque à moyen terme
    KLEPIERRE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 17.10.2025 07:46 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank