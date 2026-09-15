Le directeur financier de Wells Fargo prévoit une croissance plus forte des prêts en 2026 et une économie américaine en bonne santé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Manya Saini et Nupur Anand

Wells Fargo WFC.N s'attend à ce que la croissance des prêts en 2026 soit supérieure à ses prévisions antérieures et a fait état de tendances favorables en matière de dépenses et de crédit aux États-Unis, a déclaré mardi le directeur financier Mike Santomassimo lors d'une conférence destinée aux investisseurs.

L'action du géant bancaire américain affichait une hausse de 3 % en début de séance, ces déclarations ayant apaisé les craintes selon lesquelles la flambée des prix des carburants, liée au conflit au Moyen-Orient, et la hausse des coûts d'emprunt pesaient sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

« Les ratios d’endettement par rapport aux revenus sont globalement assez bons », a déclaré M. Santomassimo lors de la Barclays Global Financial Services Conference, ajoutant que l’économie était en expansion et que la banque ne constatait aucune détérioration des tendances en matière de défauts de paiement.

En juillet, Wells Fargo a indiqué que le montant moyen des prêts avait augmenté d’environ 12 % au deuxième trimestre. La banque prévoyait auparavant une croissance des prêts pour 2026 se situant dans la fourchette des pourcentages à un chiffre moyen.

M. Santomassimo a maintenu les prévisions de la banque concernant le produit net d'intérêt (NII) et les charges pour l'ensemble de l'année. Wells Fargo table sur un NII, qui correspond à la différence entre ce qu'une banque perçoit sur ses prêts et ce qu'elle verse sur ses dépôts, d'environ 50 milliards de dollars et sur des charges d'environ 55,7 milliards de dollars.

La marge d’intérêt nette pour le troisième trimestre devrait être meilleure que prévu initialement, a-t-il déclaré.

Wall Street suit de près cette conférence sectorielle afin de recueillir les commentaires des grandes banques américaines sur leur carnet de commandes et les dernières informations concernant la santé financière des consommateurs.

STIMULER LA CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ

« Nous allons continuer à investir dans différents sous-secteurs, notamment dans les domaines de la santé, des TMT et d’autres secteurs », a déclaré M. Santomassimo.

Wells Fargo a investi massivement dans le développement de ses activités de banque d’investissement et de transactions afin de concurrencer activement ses concurrents de Wall Street.

La banque prévoit que les commissions de banque d'investissement au troisième trimestre augmenteront d’un pourcentage à un chiffre moyen, tandis que les revenus liés aux marchés et aux opérations de trading devraient également progresser d’un pourcentage à un chiffre moyen.

Lundi, Brian Moynihan, directeur général de Bank of America

BAC.N , a déclaré que les commissions de banque d'investissement de la deuxième plus grande banque américaine pourraient baisser d'au moins 10 % au troisième trimestre, tandis que les revenus liés aux ventes et aux opérations de marché devraient rester globalement stables.

Concernant les acquisitions, M. Santomassimo a indiqué que la banque pourrait chercher à renforcer ses capacités dans les domaines des paiements ou de la technologie, même si la « barre est placée haut ».