Décès à 60 ans de l’investisseur militant hongkongais David Webb

L'investisseur activiste David Webb à Hong Kong le 12 mai 2025 ( AFP / Peter PARKS )

David Webb, investisseur militant hongkongais connu pour son combat pour la transparence des marchés financiers et la responsabilité démocratique, est mort mardi à l’âge de 60 ans, selon un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

"C’est avec une grande tristesse que nous annonçons que David M. Webb s'est éteint paisiblement à Hong Kong le mardi 13 janvier 2026, des suites d’un cancer métastatique de la prostate", indique le communiqué.

"David manquera à sa famille, à ses nombreux amis et à ses soutiens. La famille demande le respect de sa vie privée en cette période difficile."

Figure emblématique pour de nombreux petits investisseurs, qui voyaient en lui une exception dans un monde des affaires marqué par les conflits d’intérêts et l’opacité, David Webb était aussi un cauchemar pour les régulateurs, dont il dénonçait sans relâche les défaillances.

Sa base de données en ligne, Webb-site, a longtemps constitué une ressource précieuse pour les autorités de régulation, les investisseurs, les journalistes et les avocats, avant sa fermeture à la fin de l’an dernier.

En 2024, il expliquait à l’AFP que sa philosophie tenait en un mot: "l’équité".

"Un traitement équitable, qui suppose de donner aux gens toutes les informations pertinentes et le pouvoir de décider", disait-il. "Et le choix, que ce soit en économie, en finance ou en politique."

Il avait révélé être atteint d’un cancer en 2020.

L’an dernier, il avait été décoré du titre de membre de l’Ordre de l’Empire britannique (MBE) pour ses décennies de contributions à Hong Kong.

Né au Royaume-Uni, David Webb s’était installé à Hong Kong en 1991, quittant l’investissement bancaire sept ans plus tard.

Ses combats couvraient un large spectre, allant de la transparence des entreprises à la réforme fiscale.

Il avait fondé en 1998 son site internet à but non lucratif, qui analysait les rouages du secteur financier et lui servait de tribune.

Son plus grand coup d’éclat reste la révélation en 2017 du "réseau Enigma", un système de participations croisées impliquant plus de 50 sociétés cotées, passé sous les radars des régulateurs.

L’effondrement qui s’en était suivi avait détruit environ six milliards de dollars de capitalisation boursière.