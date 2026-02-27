information fournie par Reuters • 27/02/2026 à 14:13

Le directeur financier de HF Sinclair, Atanas Atanasov, prend volontairement congé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur financier de HF Sinclair

DINO.N , Atanas Atanasov, a pris volontairement congé de ses fonctions, a révélé le raffineur américain dans un document réglementaire vendredi.

La semaine dernière, le directeur général Tim Go a également pris un congé volontaire.