Le directeur financier de Coca-Cola souligne une demande inégale et met en garde contre les risques au Moyen-Orient jusqu'en 2027

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Coca-Cola KO.N adapte ses stratégies pour que ses boissons restent à la fois abordables et attrayantes, alors que la demande des consommateurs reste inégale selon les tranches de revenus, a déclaré jeudi le directeur financier John Murphy lors d'une conférence du secteur. Le géant des boissons, qui a relevé en avril son objectif de bénéfice annuel , a déclaré qu’il gérait les perturbations liées à la guerre des États-Unis et d'Israël contre l’Iran « pas parfaitement bien, mais sans crainte, sans appréhension ».

« Les perspectives… concernant la situation au Moyen-Orient ne sont toujours pas claires », a déclaré John Murphy aux investisseurs lors de la conférence de la Deutsche Bank sur la consommation à Paris, ajoutant que ce sujet « figurera à l’ordre du jour de tous nos travaux à l’approche de 2027 ».

Coca-Cola s'appuie sur une gamme variée de tailles d'emballage, de formats et de niveaux de prix, allant des options individuelles plus petites et moins chères aux offres plus grandes et haut de gamme, afin de répondre aux besoins d'un plus large éventail de consommateurs tout en maintenant des prix abordables pour les acheteurs soucieux de leur budget. Les résultats récents des principaux détaillants américains suggèrent que les consommateurs restent résilients mais dépensent de manière plus sélective , alors que la hausse des coûts du carburant liée au conflit avec l’Iran et l’inflation persistante pèsent sur les budgets.

John Murphy a fait écho à ce point de vue, en avertissant que « le discours selon lequel les consommateurs sont résilients est nuancé… car ils ne sont pas tous identiques ».

Il a ajouté qu’une partie de la clientèle de Coca-Cola est sous pression, en particulier ceux qui gagnent entre 50.000 et 60.000 dollars par an, notant que « nous avons des segments… qui sont sous pression, et nous avons le choix de rester pertinents à leurs yeux ou non ».

« Le calcul est assez simple. Ça ne marche pas… ils n’ont tout simplement pas le pouvoir d’achat nécessaire », a-t-il déclaré.

Les actions de la société ont progressé d’environ 1,5 % en pré-ouverture.