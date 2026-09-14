Le directeur financier de Citigroup, Gonzalo Luchetti, table sur un rendement supérieur à 11% cette année

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Gonzalo Luchetti, directeur financier de Citigroup, a déclaré lors d’une conférence à New York que la banque s’attendait à ce que son rendement sur les fonds propres tangibles (ROTCE) soit légèrement supérieur à 11% cette année.

La banque va également augmenter le volume de ses rachats d’actions au-delà des 13 milliards de dollars acquis en 2025, a ajouté Gonzalo Luchetti.

La banque prévoit d'accélérer ses investissements à hauteur d'environ 500 millions de dollars d'ici la fin de l'année, notamment en augmentant les indemnités de départ afin de réduire ses effectifs dans certains domaines et en réalisant d'autres investissements destinés à soutenir la croissance, tels que le marketing pour les cartes de crédit et la gestion de patrimoine.