Le directeur financier de Citigroup, Gonzalo Luchetti, prévoit un rendement des capitaux propres supérieur à 11 % cette année

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(Ajout de citations du directeur financier et de détails sur les activités)

Gonzalo Luchetti, directeur financier de Citigroup, a déclaré lundi que la banque s'attendait à ce que son rendement sur les fonds propres tangibles (ROTCE) soit légèrement supérieur à 11 % cette année.

La banque va également augmenter le volume de ses rachats d'actions par rapport aux 13 milliards de dollars effectués en 2025, a ajouté Gonzalo Luchetti lors d'une conférence à New York.

La banque prévoit d’accélérer ses investissements à hauteur d’environ 500 millions de dollars d’ici la fin de l’année, notamment en augmentant les indemnités de licenciement afin de réduire les effectifs dans certains domaines et en réalisant d’autres investissements destinés à soutenir la croissance, tels que le marketing pour les cartes de crédit et la gestion de patrimoine.

Le directeur financier prévoit que la banque retirera la banque mexicaine Banamex du bilan de Citi l’année prochaine, ce qui entraînera une perte liée à l’ajustement de conversion monétaire de 9 milliards de dollars.

Citi se concentre sur la croissance organique, a déclaré le directeur financier, mais pourrait tout de même acquérir de petites entreprises proposant des services qui viendraient “compléter” ses activités actuelles. “Mais nous ne mènerons aucune opération de transformation”, a précisé Gonzalo Luchetti.