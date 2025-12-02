 Aller au contenu principal
Le directeur financier de Boeing prévoit une augmentation des livraisons de 737 et de 787 l'année prochaine
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 14:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N prévoit une augmentation des livraisons de ses avions 737 et 787 l'année prochaine, a déclaré son directeur financier mardi, ce qui a fait grimper les actions du constructeur d'avions d'environ 4% dans les échanges de pré-marché.

« Lorsque l'on se projette maintenant vers 2026, nous allons augmenter nos livraisons », a déclaré Jay Malave, directeur financier de Boeing, lors d'une conférence d'UBS.

Jay Malave a également déclaré qu'il s'attendait à ce que l'avion à fuselage étroit 737-10 de Boeing soit certifié dans le courant de l'année.

