Le directeur financier de Boeing prévoit une augmentation des livraisons de 737 et de 787 l'année prochaine

Boeing BA.N prévoit une augmentation des livraisons de ses avions 737 et 787 l'année prochaine, a déclaré son directeur financier mardi, ce qui a fait grimper les actions du constructeur d'avions d'environ 4% dans les échanges de pré-marché.

« Lorsque l'on se projette maintenant vers 2026, nous allons augmenter nos livraisons », a déclaré Jay Malave, directeur financier de Boeing, lors d'une conférence d'UBS.

Jay Malave a également déclaré qu'il s'attendait à ce que l'avion à fuselage étroit 737-10 de Boeing soit certifié dans le courant de l'année.