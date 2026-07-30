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Le directeur financier de Blue Owl affirme que les entrées de capitaux dans les fonds destinés aux particuliers fortunés ont « atteint leur niveau le plus bas »
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 16:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blue Owl estime que les entrées de capitaux dans ses fonds destinés aux particuliers fortunés ne devraient pas baisser davantage après un recul marqué de la part de ces investisseurs, qui avaient été un moteur essentiel de sa croissance, a déclaré jeudi son directeur financier.

« En ce qui concerne la gestion de patrimoine dans son ensemble, nous pensons que les entrées de capitaux ont atteint leur niveau le plus bas », a déclaré Alan Kirshenbaum lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. Il a ajouté que la société était « prudemment optimiste » quant à la poursuite de la baisse des demandes de retrait de ses fonds de crédit privé axés sur la gestion de patrimoine, même s’il ne s’attendait pas à une « reprise en V » du sentiment à l’égard du crédit privé.

Kirshenbaum a indiqué que la société s’attendait à dépasser les prévisions consensuelles concernant ses résultats annuels, établies par le fournisseur de données Visible Alpha.

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