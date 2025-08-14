 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le directeur financier d'Expand Energy, Mohit Singh, quitte l'entreprise
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 23:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Expand Energy EXE.O a annoncé jeudi que son directeur financier, Mohit Singh, quittera la société en raison d'un licenciement sans motif, à compter du 13 août.

