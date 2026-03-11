Le directeur financier d'Avolta estime qu'il est trop tôt pour évaluer l'impact de la guerre au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ozan Ergenay

Le distributeur suisse de produits hors taxes Avolta AVOL.S a déclaré mercredi qu'il était trop tôt pour prédire l'impact sur ses activités du conflit au Moyen-Orient, après avoir publié des résultats annuels pour 2025.

Les marchés ont été perturbés par l'escalade des tensions au Moyen-Orient, suscitant des craintes que la guerre qui s'étend dans la région ne crée un choc pétrolier, augmentant l'inflation et retardant les réductions de taux d'intérêt.

"Il est encore très tôt, notre empreinte au Moyen-Orient ne représente qu'environ 3 % du chiffre d'affaires, et nous ne savons pas aujourd'hui ce qu'il adviendra de l'économie mondiale et du sentiment des consommateurs", a déclaré le directeur financier Yves Gerster lors d'une conversation téléphonique avec Reuters.

"Nous avons examiné les données historiques des prix du pétrole et la corrélation entre notre croissance et la croissance du secteur en général, même le nombre de passagers et l'évolution des prix du pétrole, est très faible. La corrélation est donc très faible."

PAS DE PLAN D'ÉVACUATION DU PERSONNEL

Alors que la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran entre dans sa deuxième semaine, un porte-parole du commandement conjoint de Khatam ol Anbia a déclaré mercredi que l'Iran viserait les intérêts économiques et bancaires liés aux États-Unis et à Israël au Moyen-Orient.

Interrogé sur l'éventualité d'une évacuation du personnel ou d'un arrêt des activités dans la région, M. Gerster a déclaré à Reuters que l'entreprise n'avait pas cette intention pour l'instant.

"Absolument pas. Il est trop tôt pour prendre de telles mesures, et la force de notre entreprise réside dans sa diversification géographique", a-t-il déclaré.