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Le directeur financier d'ASML estime que la loi américaine “Match Act”, qui limite les ventes de DUV à la Chine, serait contre-productive
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 10:26

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Toby Sterling

Le directeur financier d’ASML ASML.AS , l’un des principaux fabricants d’équipements pour puces informatiques, a déclaré mercredi que l’entreprise s’opposait à une proposition du Congrès américain visant à limiter ses ventes d’équipements de lithographie DUV à la Chine, qualifiant cette mesure de “mauvaise idée”.

Lors d’une conférence téléphonique avec les journalistes à l’issue de la publication des résultats du troisième trimestre de l’entreprise , le directeur financier Roger Dassen a déclaré que si le “Match Act” était adopté après les élections de mi-mandat aux États-Unis, cela accélérerait le développement par la Chine d’une technologie concurrente sur son propre territoire.

Il a ajouté qu’il était “optimiste quant à la prévalence du bon sens”.

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