(NEWSManagers.com) - Le directeur des investissements de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations unies (United Nations Joint Staff Pension Fund-UNJSPF) Herman Bril vient de signer chez la société de gestion et d'analyse quantitative Arabesque, a annoncé la firme ce 5 mars. Il va prendre la direction générale de l'entité Arabesque Asset Management, la branche de gestion quantitative, en juillet prochain.

Herman Bril était directeur des investissements (CIO) de l'UNJSPF depuis 2016. Auparavant, Herman Bril fut directeur financier de Cardano (2009-2016), directeur de la trésorerie et de la gestion du capital d'Aegon (2007-2009), directeur des investissements du gestionnaire d'actifs néerlandais Interpolis (2003-2007) et directeur de la trésorerie de la FGH Bank (2000-2003). Il a commencé sa carrière comme trader sur les marchés obligataires chez Deutsche Bank, Commerzbank et ABN Amro.

Le processus de recrutement de son successeur est en cours, le dépôt des candidatures étant clôt depuis le 21 février. La direction des investissements du fonds de pension des employés de l'ONU est dans la tourmente depuis l'été dernier, et la publication d'un sévère rapport sur les mécanismes de gouvernance. Le représentant du Secrétaire général des Nations unies pour les investissements, Sudhir Rajkumar, le supérieur direct de Herman Bril, avait été, de son côté, contraint à la démission il y a tout juste un an.

Arrivée de l'ex-directrice de la finance responsable de Danske Bank

Arabesque, qui travaille notamment sur les données ESG des entreprises, vient également de recruter Ulrika Hasselgren comme directrice des pays nordiques pour les trois entités du groupe : Arabesque S-Ray, Arabesque AI, et Arabesque AM. Cette ancienne responsable des stratégies durables et de l'implémentation ESG chez le consultant en vote Institutional Shareholder Services (2015-2018) arrive de Danske Bank, où elle fut respectivement directrice des investissements responsables puis directrice de la finance durable et à impact.