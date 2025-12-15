Le directeur des investissements de Citi rejoint BlackRock pour gérer un portefeuille de 80 milliards de dollars d'actifs patrimoniaux

BlackRock BLK.N a déclaré lundi que le directeur de la branche de gestion des investissements de Citi avait rejoint la société pour diriger une nouvelle initiative, qui supervisera environ 80 milliards de dollars d'actifs de la clientèle de la banque en gestion de patrimoine.

Les deux entreprises ont conclu un accord en septembre pour transférer la gestion d'une grande partie des portefeuilles des clients de Citi à BlackRock sous la bannière "Citi Portfolio Solutions Powered by BlackRock".

Rob Jasminski, qui dirigeait Citi Investment Management (CIM), passera à BlackRock avec une équipe de l'unité de gestion des investissements de la banque, devenant ainsi gestionnaires de portefeuille pour la nouvelle initiative à compter de lundi.

Citi avait précédemment déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'accord débute au quatrième trimestre 2025 .

Les clients actuellement gérés par CIM continueront à recevoir des conseils patrimoniaux, une aide à l'allocation d'actifs et des conseils stratégiques de la part de leurs banquiers privés de Citi.

BlackRock concevra et mettra en œuvre des stratégies de portefeuille, tandis que Citi déploiera la plateforme Aladdin Wealth de BlackRock auprès de ses banquiers privés et de son personnel d'investissement.

Les grandes banques se tournent de plus en plus vers des partenariats avec des gestionnaires d'actifs spécialisés, car elles se concentrent davantage sur le conseil aux clients et la planification financière que sur la mise en œuvre de toutes les stratégies d'investissement en interne.

Ce partenariat s'inscrit également dans le cadre des efforts de restructuration déployés par Jane Fraser, directrice générale de Citigroup C.N , en vue de rationaliser les opérations et d'accroître la rentabilité de son secteur de la gestion de patrimoine.

BlackRock gère déjà une partie des portefeuilles des clients de Citi.

L'accord élargi devrait permettre d'attirer des flux supplémentaires et, à terme, de donner à la société un meilleur accès aux stratégies d'investissement sur les marchés privés de Citi.

Kerry White succédera à Jasminski à la tête de CIM et rendra compte à Keith Glenfield, responsable mondial des investissements au sein de l'unité de gestion de patrimoine de Citi.