Le directeur de Tengizchevroil déclare que la production du champ pétrolifère de Tengiz, au Kazakhstan, a été entièrement rétablie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
William Lacobie, directeur général de Tengizchevroil, a déclaré mardi aux législateurs du Kazakhstan que la production de pétrole du champ de Tengiz avait été entièrement rétablie après d'importantes interruptions en janvier.
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