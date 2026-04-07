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Le directeur de Tengizchevroil déclare que la production du champ pétrolifère de Tengiz, au Kazakhstan, a été entièrement rétablie
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 12:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

William Lacobie, directeur général de Tengizchevroil, a déclaré mardi aux législateurs du Kazakhstan que la production de pétrole du champ de Tengiz avait été entièrement rétablie après d'importantes interruptions en janvier.

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