Le directeur de la FAA américaine devra répondre aux questions des législateurs après que l'agence a été mise en cause dans une collision aérienne mortale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire immédiat de la FAA pour l'instant; détails aux paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Le directeur de la Federal Aviation Administration (FAA) devra répondre à des questions au Capitole le 19 mai après qu’un rapport a révélé que des défaillances systémiques de l’agence avaient conduit à une collision en vol dévastatrice qui a coûté la vie à 67 personnes l’année dernière.

La collision survenue en janvier 2025 entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée près de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington a été la catastrophe aérienne la plus meurtrière aux États-Unis depuis plus de deux décennies. L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, comparaîtra devant une sous-commission sénatoriale chargée de l'aviation pour répondre à des questions concernant les efforts déployés par l'agence pour donner suite à une série de recommandations du Bureau national de la sécurité des transports.

Cette audition intervient alors que la Chambre des représentants et le Sénat ont adopté des projets de loi concurrents visant à renforcer la sécurité aérienne. “Notre système aérien est fragile, comme l'ont démontré plusieurs incidents évités de justesse, et nous ne pouvons nous permettre aucun retard dans la mise en œuvre de ces normes de sécurité”, a déclaré le sénateur républicain Jerry Moran, président de la sous-commission de l'aviation.

La FAA n'a pas immédiatement réagi.

Le NTSB a conclu que l'accident avait été causé par la décision de la FAA d'autoriser les hélicoptères à voler à proximité de l'aéroport sans mesures de sécurité pour les séparer des avions, ainsi que par son manquement à examiner les données et à donner suite aux recommandations visant à éloigner le trafic d'hélicoptères de l'aéroport.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a critiqué la FAA, mettant en lumière de graves problèmes de communication, de culture et de sécurité entourant le 26e aéroport le plus fréquenté des États-Unis, qui possède la piste la plus fréquentée du pays et est régulièrement utilisé par les membres du Congrès.

Le NTSB a formulé plus de 30 recommandations à l'intention de la FAA, citant une série de défaillances antérieures à l'accident de Washington.

Depuis 2021, 15.200 incidents de séparation aérienne ont été recensés près de l'aéroport Reagan entre des avions commerciaux et des hélicoptères, dont 85 incidents évités de justesse.

Le NTSB a constaté des problèmes dans la manière dont la FAA gère le trafic à Reagan et a relevé qu'elle avait rejeté les conseils visant à ajouter des zones à risque sur une carte des routes d'hélicoptères. Mme Homendy a déclaré que la FAA n'avait pas non plus révisé les routes d'hélicoptères chaque année comme requis et qu'elle disposait de routes qui n'étaient pas conçues pour garantir une séparation adéquate.